Tekort aan dierenartsen dreigt: ‘Voor spoed de deur uit, lukt bijna niet meer’

HEINKENSZAND - De komende jaren dreigt een tekort aan dierenartsen. Vooral onder artsen gespecialiseerd in varkens, koeien en schapen. Studenten willen die richting niet op omdat de toekomst onzeker is. ,,Voor een spoedgeval de deur uit, lukt bijna niet meer door gebrek aan capaciteit”, zegt dierenarts Henk van Dijk uit Heinkenszand.

Het tekort aan dierenartsen speelt landelijk. Het beeld is vergelijkbaar met dat van huisartsen en tandartsen. Vooral in regio’s waar de bevolking vergrijst, veel dierenartsen tegen hun pensioen aan zitten en waar jonge dierenartsen zich niet graag vestigen, zoals in Zeeland en het oosten van het land, is de situatie nijpend. Toch levert het nog geen zorgelijke situaties op voor wie een hond of kat in huis heeft, zegt Van Dijk.

Hij werkt in zijn praktijk samen met nog drie dierenartsen. ,,De werkdruk is de laatste jaren enorm toegenomen. We zoeken al tijden naar een vierde man, zodat we een beetje meer lucht krijgen. Nu kun je simpelweg geen vrij meer nemen. Je moet 24 uur per dag, zeven dagen per week ‘aanstaan’.” Van Dijk ziet ook dat opvolging van bestaande praktijken een steeds groter probleem wordt.

Werkdruk vaak te hoog

De oorzaken van het tekort zijn niet eenduidig. Veel meer vrouwen dan mannen studeren af als dierenarts; zij werken meer en vaker parttime. Terwijl de oudere garde fulltime werkte. Ook speelt mee dat de partner werk moet vinden in de provincie. De belangstelling voor de opleiding diergeneeskunde is het probleem niet. Nog altijd starten jaarlijks 250 studenten aan de opleiding aan de Universiteit Utrecht.

Toch loopt het aantal vacatures rap op. Negen pagina's telt het vacaturedeel van de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsorganisatie voor dierenartsen, inmiddels. Het tekort in artsen gespecialiseerd in landbouwhuisdieren is het grootst. ,,Studenten kiezen liever voor specialisatie in huisdieren, zoals katten en honden”, Annemarie Rozeboom van de KNMvD.

Stressbestendig

Van de 250 studenten die per jaar aan de opleiding diergeneeskunde in Utrecht beginnen, maken er 175 de opleiding af. Een groot deel gaat uiteindelijk niet als dierenarts aan de slag, weet Rozeboom. Dat heeft meerdere oorzaken. Stressbestendigheid is er daar één van. ,,Studenten vinden de werkdruk vaak té hoog.” Ook speelt het toekomstperspectief een rol.