Tekenen bij het kruisje: gemeenteraden staan met de rug tegen de muur bij Intervence

VIDEO Goese dansdocen­te geeft les in haar eigen achtertuin: ‘Ik voel het enthousias­me weer’

30 januari GOES - ‘Ik wil na deze pandemie graag nog een dansschool hebben!’ Met die gedachte is Shirley Kleij van Dansstudio Shirley in Goes steeds op zoek naar mogelijkheden om toch dansles te kunnen geven. Sinds deze week doet ze dat op een wel heel bijzondere plek: haar eigen achtertuin.