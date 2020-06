Tegenlicht Meet Up voor het eerst online

De bijeenkomst sluit deels aan op de recente aflevering ‘Virus vergezichten’ van VPRO Tegenlicht. Daarin spreken trendwatcher Lidewij Edelkoort en de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter over de betekenis van de coronapandemie voor de maatschappij en het individu en welke toekomstbeelden dit kan opleveren. VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland kijkt vooral naar de gevolgen voor cultuur. Kan de toch al kwetsbare sector deze moeilijke periode nog te boven komen?

De Meet Up, een initiatief van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, begint om 19.30 uur en duurt een uur. Kijkers kunnen direct vragen stellen, opmerkingen maken en meedoen aan een poll via een chatbox. De Meet Up is te volgen via de link dezb.nl/wat-we-doen/livestream/virus-vergezichten-toekomst-van-cultuur.html.