Techniekvoorzitter Terpstra: ‘Maak beroepsonderwijs gelijkwaardig aan mavo, havo en vwo’

18 augustus RILLAND - Er is in Zeeland geen alternatieve locatie mogelijk voor de omstreden mestvergister die energiebedrijf Engie wil bouwen aan de Bathpolderweg bij Rilland. Anders loopt het bedrijf de 100 miljoen euro subsidie mis die is toegezegd uit Den Haag.