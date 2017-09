Team oogkliniek Ambon op studiereis in Zeeland

videoTERNEUZEN - Duizend oogoperaties verricht Daniel Siegers per jaar in de oogkliniek AV op Ambon. Hij is de enige oogarts voor de hele Molukken, waar zo'n anderhalf miljoen mensen wonen.

Met zijn medisch team maakt Siegers nu een tweeweekse studiereis langs ziekenhuizen en klinieken in Nederland. Maandag waren ze in het ziekenhuis in Terneuzen. Ze kregen onder meer uitleg van Cora Hoffmann, hoofd acute zorg van ziekenhuis Zorgsaam.

De verschillen tussen hun kliniek en die in Nederland zijn groot, ziet Daniel Siegers (37). ,,Hier staat de modernste apparatuur, ik verricht operaties nog met de hand.'' Dat stemt hem niet somber, het maakt hem juist nog ambitieuzer. ,,Die apparatuur is voor ons nu nog onbereikbaar. Maar ik wil proberen die over drie jaar ook te hebben in onze kliniek.''

Want de moeilijkste operaties kan hij nu niet uitvoeren. Die patiënten moet hij doorsturen naar Jakarta of Makassar. Terwijl Siegers dagelijks waarneemt hoe belangrijk een geslaagde operatie is. ,,Niet alleen omdat mensen dan weer beter kunnen zien, maar ook omdat hun hele leven daardoor verbetert. Ook economisch.''

Volgende fase

De Ambonese oogkliniek is in 2013 geopend dankzij de inspanningen van Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon. De kliniek heeft in vier jaar tijd grote stappen gezet, zegt Bob Latuheru namens de stichting. De tijd is rijp voor de volgende fase. ,,We zijn op zoek naar een tweede oogarts. En we zijn in gesprek met het provinciebestuur van de Molukken om de toegankelijkheid van de kliniek voor de mensen op de vele eilanden te verbeteren. Er is een zorgverzekering in opbouw, maar niet iedereen kan die betalen.''