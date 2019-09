Team Honden Opsporing Nederland zoekt weggelopen dieren: ‘Een bange hond komt niet uit zichzelf’

In zijn tuin is Sven Jansen bezig met het in elkaar zetten van een nieuwe vangkooi voor honden. Niet omdat hij de pest heeft aan de dieren, maar juist omdat hij zo van honden houdt. De Middelburger is aangesloten bij het landelijke Team Honden Opsporing Nederland. Dat is een groep vrijwilligers die eigenaren helpt om hun vermiste huisdier terug te vinden.