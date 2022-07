Te zware betonblokken op Haringvlietbrug: ‘Stel amateurs bij Rijkswaterstaat’

De betonnen wegversmallingen werden in augustus vorig jaar op de brug gezet om de snelheid terug te brengen. Dat is nodig, omdat de brug in slechte staat verkeert. Nog geen jaar later is Rijkswaterstaat er dankzij nieuwe berekeningen achter gekomen dat de zogeheten barriers te zwaar zijn.

Drie nachten op rij dicht

Om de constructie van de brug minder zwaar te belasten, worden de blokken binnenkort vervangen door stalen exemplaren. Die klus heeft tot gevolg dat de brug vanaf vrijdag drie nachten op rij dicht is in zuidelijke richting. Van 26 t/m 29 augustus wordt de brug zelfs in beide richtingen volledig afgesloten.

,,Dat je een fout maakt, daar kan ik me iets bij voorstellen”, zegt directeur Dominique Elegeert van het Bergse transportbedrijf Darvi. ,,Maar dat je een jaar nodig hebt om te ontdekken dát je die fout hebt gemaakt, vind ik ongehoord. In mijn ogen hebben we te maken met een stel amateurs. Of ben ik nou gek?”

Elegeert neemt het Rijkswaterstaat zeer kwalijk dat gebruikers op kosten worden gejaagd als gevolg van de brugafsluitingen. ,,Dat vind ik verschrikkelijk. Het lijkt erop dat men geen oog heeft voor de problematiek waar wij als gebruiker mee te maken hebben.”

Quote Zeker als je het prijskaart­je ziet, is het wel een erg dure ‘oeps’ Paul-Michiel Koning, eigenaar Tip Top Sailing

Ook Paul-Michiel Koning, eigenaar van Tip Top Sailing dat in de haven van Willemstad zeiljachten verhuurt, is verbolgen over de ontwikkelingen. Hij heeft begrepen dat het vervangen van de wegversmallingen zo’n 6 ton kost. ,,Zeker als je het prijskaartje ziet, is het wel een erg dure ‘oeps’.”

Woordvoerster Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat wees er afgelopen weekend op dat er vorig jaar haast gemaakt moest worden om de barriers te plaatsen. Dat was nadat toenmalig demissionair minister Cora van Nieuwenhuijzen (infrastructuur en waterstaat) vanwege lostrillende brugklemmen hard op de rem trapte. Zij wilde de snelheid binnen enkele weken van 100 naar 50 kilometer per uur verlagen.

Slimme koppen

Koning beseft dat Rijkswaterstaat vorige zomer snel moest handelen om de veiligheid te vergroten. ,,Aan de andere kant: je mag toch verwachten dat er daar wat slimme koppen zitten die hier over nadenken.”

Woordvoerder Vincent Triest van Transport Logistiek Nederland laat slechts weten het ‘niet passend’ te vinden om inhoudelijk te reageren. ,,Het is aan Rijkswaterstaat om uit te leggen waar het fout is gegaan.”