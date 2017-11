'Te veel jongeren in de regio roken'

De gemeenten in het gebied (De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen) willen samen kijken hoe ze nog explicieter beleid kunnen opstellen om het roken te ontmoedigen. Nu rookt ongeveer 20 procent van de 14- en 15-jarigen in Zeeland. Ook alcoholpreventie - dat de afgelopen jaren al een speerpunt was - blijft hoog op het lijstje staan. Nog altijd te veel jongeren drinken al op jonge leeftijd (veel) alcohol. Overigens krijgen ook de ouderen aandacht. Uit recent onderzoek is gebleken dat 7 procent van de Zeeuwen van boven de 65 jaar overmatig alcohol gebruikt. Dat percentage moet omlaag, vinden de gemeenten.

Overgewicht

Een ander speerpunt is het voorkomen van overgewicht. In de Oosterschelderegio kampt 12 procent van de jongeren in de basisschoolleeftijd hiermee. Bij de volwassenen is de helft te zwaar, bij de 65-plussers zelfs 61 procent. Een derde pijler van het beleid voor de komende jaren is het verbeteren van de mentale gezondheid van de inwoners. In de gebieden rondom de Oosterschelde voelt nu 16 procent van de volwassenen zich psychisch ongezond. Ruim de helft van de ouderen is eenzaam. Het doel is dat dit niet verder stijgt.