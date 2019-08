Te veel blauwalg: waterschap sluit inlaat zoetwater

De maatregel moet de verspreiding van blauwalgen voorkomen. In zoete wateren met veel voedingsstoffen kan blauwalg bij hogere temperaturen in combinatie met weinig neerslag giftige stoffen afscheiden in het water. Die stoffen zijn schadelijk voor mens en dier. Als de blauwalg afsterft, kan dat stank en zuurstofloosheid veroorzaken, wat gevolgen heeft voor het waterleven.