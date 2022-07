Te slopen Vlissingse appartementen tijdelijk beschikbaar voor Oekraïners

Leen Snuuf was de eerste in Haamstede met een auto, nu sjeest er opnieuw een Overland rond in zijn sporen

Leen Blom was een eigenwijze vent. Maar ook een technisch briljante man en een rasondernemer. Als eerste op Haamstede tufte hij rond in een automobiel. Blom, in de volksmond Snuufneuze genoemd, kocht er gelijk twee van het merk Overland. Autoverzamelaar Johannus Dagevos uit Kattendijke bracht onlangs zo’n zelfde type auto even terug naar het dorp. Op verzoek van Wim de Vrieze, die Blom nog in het echt heeft gekend.

