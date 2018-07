Te kleine pruimen: noodkreet voor teler Kees Hamelink gaat viral

Zeeuwse Fietsvier­daag­se dinsdag van start

15:29 GOES - Bij het Omnium (voorheen Sportpunt Zeeland) in Goes gaat dinsdag de dertigste Zeeuwse Fietsvierdaagse van start. Tot en met vrijdag 27 juli worden tochten verreden van 25, 40 of 60 kilometer door Noord- en Zuid-Beveland. Ook de finish is bij het Omnium.