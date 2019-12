Tbs van messentrekker met een jaar verlengd

De insteek van de begeleiders is om B. de laten doorstromen van de inrichting in Poortugaal waar hij verblijft naar een kliniek in Halsteren. Als het lukt tenminste, want twee eerdere resocialisatietrajecten mislukten. En een eerdere verlofregeling werd ingetrokken, omdat hij tijdens dat verlof dronken was geweest. Niettemin mag B. mogelijk over vier maanden weer met verlof.

B. werd in 2011 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld ton anderhalf jaar cel plus tbs met dwangverpleging, omdat hij met een mes in het gezicht had gestoken van een medewerker van een drogisterij. B. had iets uit de winkel gestolen en de winkelmedewerker hem daarvoor aanhouden. B. nam de benen en de medewerker rende hem achterna en toen hij hem in de kraag kon vatten, kreeg hij het mes in zijn gezicht gestoken.