Tbs’er op rooftocht in Zeeland: eis dertig maanden cel

Je mag vanaf nu alles aanraken bij een bezoek aan het Watersnood­mu­se­um: via een virtuele tour op je telefoon of tablet

17:32 OUWERKERK - Museumobjecten oppakken die je normaal niet mag aanraken en zonder de deur uit te gaan ook even bij de Napoleonschuur in Scharendijke kijken: het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk brengt het museum bij mensen thuis met een virtuele tour. Vrijdag is de website watersnoodmuseum.mustsee.nl gelanceerd waarmee je op elk moment en op jouw manier de caissons kunt bezoeken. ,,Het enige dat je nodig hebt, is een modernere telefoon dan Mark Rutte of een tablet of laptop”, zegt museumdirecteur Siemco Louwerse.