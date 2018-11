‘Tarieven van Zeeuwse waterschap het sterkst gestegen’

Zelf appelsap persen op Boerendag in Goes

12:24 GOES - Het was zaterdag gezellig druk op de eerste Boerendag bij boerderijwinkel Buijsrogge in Goes. Een dag om bezoekers kennis te laten maken met streekproducten, biologische producten en de mensen die alles leveren. Dat kon door te kijken, te proeven én door te helpen.