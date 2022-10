Tape-iT koestert seventies sound

De band Tape-iT begon als trio. Zanger/gitarist Leo Reijnierse vond het leuk zijn zoon Jiri op weg te helpen in de muziek. Jiri was net enthousiast basgitaar gaan spelen. Een vriend van Jiri, Gerard Steur, had zin om te leren drummen en kwam ook bij de band. Ze kozen de bandnaam Tape-iT, wilden hun eigen nummers goed vastleggen op tape en mooie opnames maken. Het eerste optreden was in juni 2007 in Café de Vrijbuiter in Goes.