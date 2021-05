Tanker loopt vast bij Krammersluizen door toedoen vissers: ‘Je hebt zo een milieuramp’

De schipper van de 110 meter lange tanker Reimerswaal, met Hansweert als thuishaven, had in Terneuzen een lading van 2000 ton van een chemisch goedje opgehaald voor transport naar Duitsland. Hij was de Krammersluizen gepasseerd en voer om 2.00 uur in de nacht via de voorhaven het donker weer in. Plots zag hij een stuk of dertig kleine verlichte vissersbootjes, een meter of zes lang, achter de sluis liggen.