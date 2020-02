Tanken in Zeeland is een kostbare zaak

VLISSINGEN - Benzine is in Zeeland is allesbehalve voordelig. Volgens platform Alstu is het na Flevoland zelfs de duurste provincie om de tank vol te gooien.

Alstu, dat producten met elkaar vergelijkt, heeft de 40 goedkoopste tankstations per provincie in kaart gebracht. Als peildatum is 11 februari, afgelopen dinsdag, genomen.

Voor Zeeland noteerden de onderzoekers een gemiddelde prijs van 1,602 euro per liter Euro 95-benzine. Alleen in Flevoland was dat hoger: 1,622 euro. De goedkoopste provincies bleken Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe te zijn, met 1,583 euro per liter.

De goedkoopste Zeeuwse tankstations zijn volgens Alstu die van TinQ in Middelburg en Poortvliet, met 1,579 euro per liter. Ook de andere TinQ-locaties in Zeeland scoren hoog, evenals de pompen van Agrisneltank in Heinkenszand, Goes, Vlissingen, Borssele, Krabbendijke en Zierikzee.

Tanken langs snelweg duurder

Landelijk was de benzine van Fieten Olie in Doetinchem het voordeligst: 1,539 euro per liter. Pompen op ‘A-locaties’, zoals langs de snelweg, rekenen vaak aanzienlijk meer dan andere stations. Dat kan op een volle tank al snel zo’n 10 euro schelen.

Nederland is binnen het Europa het duurste land voor wie Euro 95 tankt. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen loont het dan ook de moeite om in België te gaan tanken. Dat is volgens Alstu bijna 15 procent goedkoper, pakweg 14 euro per tank.

Luxemburg is het goedkoopst