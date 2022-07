Tall ships trekkers tijdens Vlissingen Maritiem; geen scheurbuik of piraten aan boord

Tientallen Wemeldinge­na­ren herdenken het dodelijke drama in kerk: ‘Goed om iets met emoties te doen’

WEMELDINGE - De Maartenskerk in Wemeldinge is zaterdag door tientallen mensen bezocht die stil wilden staan bij de slachtoffers van het dodelijke drama in het dorp eerder deze week. Ook burgemeester Fons Naterop stond aan het begin van de avond even stil bij het drama: “Het heeft ons allemaal diep geraakt.”

