Talkshow over Green Deal EU en Zeeland

PORTRET Zangeres Patricia Foort: ‘De dood van George Floyd was voor mij de druppel’

1 februari Bij de start van de Ride for the Roses zorgt ze elk jaar voor kippenvel met haar versie van The Rose. Met haar stem weet ze mensen te raken. Patricia Foort over de passie van het zingen, haar verlegenheid, de laat ontdekte vrouwenliefde en Black Lives Matter. ,,Soms wordt het gewoon gezegd: ‘We hadden geen donker iemand verwacht.’ Dan voel je je niet erg prettig.”