Talentenjacht aan huis: Sven (11) geeft een prachtig concert aan de voordeur

kerst 2021: aan tafel Kerst in zorgcen­trum Cederhof: ‘De één koestert de herinne­ring aan kerst, de ander is somber’

Gymen op kerstmuziek, kerststukjes maken, kerstoptredens, een kerstquiz, kerstdiners: in zorgcentrum Cederhof in Kapelle is het al weken kerst. ,,We proberen er met z’n allen iets van te maken”, zegt kwaliteitsverpleegkundige Savannah Walhout (27). ,,Maar kerst hier is ook dubbel. Voor sommige mensen is het nu extra moeilijk, nu ze zonder partner hier en niet meer in hun eigen huis wonen. We zijn er voor ze, maar we zijn niet hun man of dochter.”

24 december