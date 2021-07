Talent Service Zeeland speurt buiten provincie naar personeel: ‘Een ervaren accountant is hier niet te vinden’

De Zeeuwse arbeidsvijver was al klein, maar nu de economie sinds de laatste lockdown opbloeit, is het tekort aan personeel nog groter geworden. In bijna alle sectoren is het lastig om geschikte mensen te vinden. Werkgevers steken daarom enorm veel tijd en energie in het werven van personeel. Om die werkgevers te ontlasten, hebben de Zeeuwse Connectie/ZeeuwseVacaturebank.nl, personeelsadviseur LEV HRM-Advies en reclamebureau LMG strategie+creatie (bekend van de Contacta) samen Talent Service Zeeland opgericht.



,,We willen werkgevers een handje helpen door vacatures per branche te bundelen en daarvoor buiten de provincie gerichte campagnes te voeren. We beginnen met accountants. Het volgende traject richt zich op technische vacatures zoals operators. Per branche brengen we alle vacatures onder de aandacht van potentiële kandidaten. Dat lijkt ons krachtiger en efficiënter dan ieder voor zich”, legt Jim Goedhart van de Zeeuwse Connectie/ZeeuwseVacaturebank.nl uit.