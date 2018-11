Tags van Rasie lopen als een speurtocht door Middelburg

Tags zijn een soort ‘handtekeningen’ van graffiti-spuiters. Een naam, in een paar seconden gezet met een spuitbus of een marker, op een muur, een verkeersbord of straatmeubilair. Wie er achter de ‘straatnaam’ Rasie schuilgaat, is niet bekend, maar doordat -ie inmiddels zo vaak terugkeert in het Middelburgse straatbeeld, geniet de naam inmiddels enige lokale faam.