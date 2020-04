Tafel van Freek de Jonge ‘gestolen’ en Katinka Polderman worstelt met boodschappen

Emma Heesters uit 's-Gravenpolder was afgelopen kwartaal de meest succesvolle Nederlandse artiest in de Top 40. Het nummer Pa Olvidarte belandde op nummer twee en haar nummer Loop Niet Weg staat op nummer vier. Ze is er sprakeloos van.

Toegegeven, is Freek de Jonge wel een Zeeuw? Hij woonde drie jaar in Goes en ging vaak in Zeeland op vakantie. Ach, volgens eigen zeggen heeft hij een diepe connectie met Zeeland, zijn opa kwam immers uit Oosterland. Daarom zijn 1 aprilgrap toch in deze Zeeuwse Showbytes.

De band PEER uit Middelburg bracht op een wel heel bijzondere manier een nieuw liedje uit. De bandleden speelden vanuit huis elk hun eigen deel van de muziek. Het werd vervolgens in elkaar gemixt. Ze noemen deze nieuwe stijl ‘playing apart together’. Hun nieuwe lied heet I Will Wait For You.

Intussen worstelt cabaretier Katinka Polderman nog een beetje met het bestellen van boodschappen...

Kunstenaar en illustrator Ferdy Remijn tekent in zijn atelier in Oostburg het hondje Zack van BN’er Bridget Maasland. ,,Door deze lockdown kan ik me terugtrekken om te gaan tekenen, momenteel teken ik dit schattige hondje. Ik hoop dat ik hierdoor een beetje positiviteit de wereld in kan slingeren, wie wordt er nu niet blij van hondjes?”

Over dieren gesproken, de Thoolse weervrouw Marjon de Hond liet deze week voor het eerst haar Brits Korthaar kittens Flow en Fjara naar buiten in haar eigen tuin.

Het drie maanden oude zoontje Sjuul van cabaretier Yentl Schieman uit Kruiningen weet intussen al hoe hij moet bankhangen. Zijn moeder deelde een foto waarop hij samen met zijn vader (en acteur) Yannick van de Velde ‘loungend’ naar vrouwenzender TLC kijkt.

Voormalig miss Nederland Sanne de Regt (37) uit Goes en de Vlaamse acteur Christophe Haddad vieren dat ze elf jaar samen zijn. De Regt is werkzaam als model en speelde in meerdere commercials. Haddad werd in Nederland bekend met zijn rol als Nick Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij speelt nu in de Vlaamse soapserie Thuis.