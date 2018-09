Tachtig Zeeuwse basisscholen staken; duizenden kinderen krijgen geen les

VLISSINGEN - Duizenden Zeeuwse leerlingen krijgen woensdag 12 september geen les. Tachtig basisscholen gooien dan de deur geheel of gedeeltelijk dicht. Leraren van deze scholen doen mee aan de landelijke estafettestaking. De kinderen zijn of een dag vrij of krijgen alternatieve activiteiten aangeboden.

Door een dag geen les te geven, protesteren leraren tegen de in hun ogen te lage salarissen en te hoge werkdruk. Overigens zijn de salarissen van leraren in het basisonderwijs er dit jaar flink op vooruit gegaan. In juni werd een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het basisonderwijs.

Enquete poll Er is nu wel genoeg gestaakt in het onderwijs Eens

Oneens Er is nu wel genoeg gestaakt in het onderwijs Eens (69%)

Oneens (31%)

Quote Het interview met minister Slob in de Volkskrant heeft het verzet alleen maar aangewak­kerd Pim van Kampen Onder druk van acties van boze leraren heeft het kabinet 270 miljoen euro vrijgemaakt voor salarisverhogingen. Alle leraren komen in een hogere loonschaal en hebben per 1 september 2,5 procent salarisverhoging gekregen. Bovendien ontvangen ze in oktober eenmalig 750 euro en eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris. Gemiddeld gaat een basisschoolleraar er dit jaar 8,5 procent op vooruit.

Desondanks is de stakingsbereidheid toegenomen, zegt Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ). De CPOZ is een overlegorgaan waarin alle Zeeuwse basisschoolbesturen vertegenwoordigd zijn. Volgens Van Kampen is nieuwe cao een verbetering, maar tegelijkertijd is de kloof met het voortgezet onderwijs gegroeid. ,,Leraren in het voortgezet onderwijs hebben meer salarisverhoging gekregen dan hun collega's in het primair onderwijs. Dat zet kwaad bloed.''

Zij-instromers

Een interview met minister Arie Slob van Onderwijs in de Volkskrant heeft ook olie op het vuur gegooid. Van Kampen: ,,Slob wil het nijpende lerarentekort oplossen met maatregelen waar wij grote vraagtekens bij zetten. Hij oppert zij-instromers voor de klas te zetten, mensen zonder ervaring en bevoegdheid. Hij wil dat leraren, met name deeltijdkrachten, langer gaan werken. En wat hem betreft kunnen de klassen ook best groter worden. Wij willen kinderen zo goed mogelijk les geven. Deze maatregelen staan daar haaks op. Dat interview in de Volkskrant heeft het verzet alleen maar aangewakkerd.''

Quote Wij willen kinderen zo goed mogelijk les geven. De maatrege­len van de minister staan daar haaks op Pim van Kampen De tachtig basisscholen die meedoen aan de estafettestaking zijn verspreid over de hele provincie. Bij sommige onderwijsstichtingen gaat een deel van de scholen dicht. Bijvoorbeeld bij de Scholengroep Probaz in Terneuzen, waar vier van de zeven basisscholen volgende week woensdag sluiten. Twee van drie katholieke SKO-scholen in Hulst en vier van de zes openbare Escalda-scholen in West-Zeeuws-Vlaanderen staken ook. Zes van de twaalf christelijke basisscholen van Onze Wijs op Walcheren leggen eveneens het werk neer.



Albero-scholen