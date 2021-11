Tabaksreus Philip Morris onder vuur door omslag van ‘roken naar dampen’





BERGEN OP ZOOM - In 2014 sloot Philip Morris International (PMI) de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom, zijn grootste in de wereld. Ruim 1200 banen gingen verloren. Inmiddels werken er weer zo’n 650 mensen. De Brabantse vestiging speelt een cruciale rol in de toekomstplannen van het internationale concern, dat in een ingrijpende transitie zit: van roken naar dampen.