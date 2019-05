Taakstraf voor stalker uit Tholen

De rechtbank acht bewezen dat T. zijn ex-vriendin vanaf eind 2015 zo‘n 1,5 jaar heeft gestalkt. Hij reed tientallen keren per dag langs haar huis, ging langs haar werk, belde haar, stuurde berichten en stond onaangekondigd voor haar deur en in de tuin van haar buren.

Het slachtoffer vertelde eerder op zitting dat zijn gedrag een grote impact op haar leven heeft. ,,Ik voel mij machteloos. Ik heb meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij mij met rust moet laten, maar hij luistert niet. Ik word er gek van.” T. kon maar niet accepteren dat de relatie over is. De rechtbank vindt dat er sprake is van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke leefomgeving van het slachtoffer.