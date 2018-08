Taakstraf voor 'aardige meester' die meisje probeerde te verleiden

Schoolkampen

Het meisje zat in die periode nog in groep acht van een basisschool. Van D. woonde toen in Hulst en trad onder meer op als vrijwilliger bij de schoolkampen op een camping in Vogelwaarde. Daar ontmoette hij ook het meisje. Later kwamen ze elkaar opnieuw tegen in een zwembad en vanaf dat moment hielden ze via snapchat contact. Na verloop van tijd kregen de chats een seksueel tintje en spraken de twee af bij het 'Bos van Pot' waar ze knuffelden. Toen ze op vakantie was, stuurde Van D. haar twee naaktfilmpjes.