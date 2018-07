Taakstraf geëist voor 'kriebelen in kruis'

MIDDELBURG - Tegen de 48-jarige Axelaar K. H. is maandag in Middelburg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Ook wil de officier van justitie dat hij een schadevergoeding van 4226 euro gaat betalen. H., die alles ontkent wordt ervan verdacht van 2011 tot en met juli 2013 in Schoondijke ontucht te hebben gepleegd met de twee jonge kinderen - toen elk acht jaar - van zijn partner. Een derde kind wilde niets verklaren. Het was allemaal niet gebeurd, zo betoogde H.

Help

De vermeende ontucht kwam naar buiten toen het dochtertje een briefje aan een stagiair op school overhandigde met de tekst 'Help, als ik koffie breng naar papa moet ik dingen doen die ik niet leuk vind'. Ook was de boodschap dat de juf het niet verder mocht vertellen, want anders zou het gezin uit elkaar vallen. Het kwam wél verder en in 2014 deed de moeder aangifte. Volgens de kinderen brachten ze 's ochtends, wanneer hij alleen thuis H. koffie op bed en daar zouden ze hem, zo'n drie keer per week, 'in zijn kruis moeten kriebelen'. H. lag dan naakt in bed