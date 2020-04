T-shirts moeten toerist straks warm welkom geven: ’Zeeland mist jou!’

Voor veel Zeeuwse ondernemers zijn het moeilijke tijden: de winkelstraten zijn leeg, toeristen zijn even niet meer welkom. Ook Roxane van den Berg ziet de klandizie in haar winkels teruglopen. ,,Het is heel stil en heel onwerkelijk. Ik sta zelf vooral in de winkel in Domburg, en in het weekend dat toeristen weg moesten uit Zeeland kwamen de mensen hier ontdaan binnen. Dat raakte me heel erg. Het zorgde ook voor negatieve publiciteit in het buitenland, zo van: ‘Zeeland jaagt toeristen weg'. Toen ben ik gaan nadenken: hoe gaan we ze duidelijk maken dat ze straks heel erg welkom zijn?”