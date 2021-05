't Polderhuis krijgt vijfhonderd nieuwe borden: ‘Nu kunnen we een fatsoenlijke start maken’

Aantal covidpa­tiën­ten in Zeeuwse ziekenhui­zen blijft hoog

3 mei GOES/TERNEUZEN - De Zeeuwse ziekenhuizen zien nog geen vermindering van het aantal mensen met een ernstige corona-infectie. Net als vorige week maandag liggen bij Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen in totaal 44 coronapatiënten.