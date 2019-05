Syrische terreurverdachte aangehouden in Kapelle

‘Zeeuwse’ terreurver­dach­te is ‘een van de meest meedogenlo­ze terroris­ten’

15:52 VLISSINGEN - ‘Abu Khuder’, de Syriër die dinsdag werd opgepakt in Kapelle, is geen kleine jongen. Uit een interview met de Engelse krant The Guardian uit 2012 blijkt dat het ‘een van de meest meedogenloze mannen in de Deir el-Zour- provincie’ is.