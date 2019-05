Syrische Middelburger speelt de hoofdrol in een EU-video over vluchtelingen

Ruim zeven jaar geleden lieten Zakaria Alo, zijn ouders en zijn broers hun bakkerij en hun huis in het door oorlogsgeweld getroffen Aleppo achter. De video laat de reis zien die Alo via Libanon, Turkije en Griekenland maakte. In 2016 kwam Alo met zijn twee jonge broers naar Nederland. ,,Ik was dolblij toen ik hoorde dat mijn broers en ik door Nederland werden uitgenodigd om naar Middelburg te verhuizen. Dat was een hele opluchting”, zegt Alo.