Syrische Kapellenaar en OM in hoger beroep tegen vonnis wegens oorlogsmisdaden

Tijdens de burgeroorlog in Syrië was de man in juli 2012 als leider van een strijdgroep betrokken bij de executie van een gevangen genomen militair. Volgens de Haagse rechtbank had Al K. zelf zes keer geschoten. Videobeelden van de moord op de krijgsgevangene leverden hiervoor het bewijs. De executie van een gevangen genomen militair is een oorlogsmisdrijf.

Al K. vluchtte in 2013 via Turkije naar Nederland en kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij kwam in Kapelle terecht en kon zijn vrouw en kinderen laten overkomen in het kader van gezinshereniging. In 2016 kwam hij in beeld in een Duits onderzoek. Drie jaar later werd hij in Kapelle aangehouden.