Symposium over bewaren en weggooien

Vooraanstaand internationaal specialist op het gebied van erfgoed van de toekomst Cornelius Holtorf, professor UNESCO Chair in Heritage Futures aan de Linnaeus Universiteit in Kalmar (Zweden), geeft een lezing over het thema ‘Bewaren of weggooien?’. Daarnaast spreken deskundigen van Covra en Zeeuwse erfgoed- en landschapsorganisaties die zijn verenigd in het platform Zeeuwse Ankers.