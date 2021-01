Sylvia Maas van ziekenhuis Adrz krijgt eerste prik met het vaccin tegen het coronavirus

Zeeuwse ziekenhui­zen willen zo snel mogelijk gaan vaccineren. ‘Directies moeten wachten’

4 januari GOES - De Zeeuwse ziekenhuizen gaan zo snel als mogelijk medewerkers op de intensive care, spoedeisende hulp en Covid-afdelingen inenten tegen het coronavirus. Ze hebben op een rij gezet wie ervoor in aanmerking komen. ‘Dat is niet de directeur.’ Medewerkers van andere zorginstellingen zijn vanaf 15 januari aan de beurt, drie dagen eerder dan de GGD aanvankelijk gepland had.