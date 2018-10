Sydney uit Terhole is een 'hondsbrutale' lifter

videoTERHOLE - In en rond Terhole is hij inmiddels een beroemdheid; Sydney, de border collie. Een hond met een onbedwingbare wanderlust . Terug naar huis, naar het erf van boer Boris, wil hij maar op één manier: meeliften in een auto. En daarvoor weet hij bijna iedereen voor zijn karretje te spannen.

Daar komt weer een auto het erf aan de Havendijk bij Terhole op. Minstens een keer per maand is het raak. Achter het stuur meestal een ietwat verbouwereerde chauffeur en op de bijrijdersstoel, of lekker achterin, zit Sydney. Als hij zou kunnen lachen zou hij dat zeker doen want hij heeft het weer voor elkaar; een autoritje.

Zijn baasje, melkveehouder Boris Peters (34), is het inmiddels gewend en kan niet anders dan ongemakkelijk lachen en welgemeende excuses maken. ,,Och, was hij weer ontsnapt? Dank je wel dat je hem hebt thuisgebracht! Ik had hem ook willen komen ophalen hoor!"

"Laat me er in! Laat me er in!"

Border collies staan bekend als zéér pientere honden en reu Sydney (3,5 jaar) is daarop geen uitzondering. Hij heeft een enorm boerenerf om te bewaken en weilanden om in rond te rennen maar Sydney gaat er telkens op uit. Zijn bestemming: de weg. Want daar rijden auto's en daar wil hij in. Om een lekker eindje te rijden.

Eigenaardigheidje

,,We hebben Sydney sinds hij pup was en hij heeft zijn eigenaardigheidje opgepikt toen we voor het eerst met hem op vakantie gingen. Autorijden vond hij heerlijk! Sindsdien probeert hij geregeld een lift te krijgen. Ook op de tractor. Je krijgt hem er haast niet meer uit", zegt Boris.

Alles heeft Boris er aan gedaan Sydney op het erf te houden; heggen planten, draad spannen, zo'n onzichtbaar hek en een speciale halsband die een geluidsignaal afgeeft als hij buiten de perken gaat, niks helpt. Sydney vindt telkens weer een manier. Boris: ,,Hem steeds binnenhouden of aan de ketting leggen, willen we niet. Het is zo'n lieve hond. We willen natuurlijk ook niet dat hij gewond raakt of het verkeer in gevaar brengt. Hij is ons gewoon telkens te slim af. We hopen dat hij het afleert."

Kwispelend aandacht trekken

Sidney is erg pienter en altijd vrolijk. De modus operandi van Sydney is steeds dezelfde: hij wandelt naar de weg, bij voorkeur naar de vlakbij gelegen rotonde waar het verkeer langzaam rijdt, en probeert daar kwispelend de aandacht te trekken. De meeste passanten rijden voorzichtig door, maar er is altijd wel iemand die geschrokken de auto in de berm zet om 'het arme beest' in veiligheid te brengen.

Dat is bingo voor Sydney. Wie stopt, wordt privéchauffeur. Want als het portier eenmaal open gaat, springt Sydney er meteen in, gaat hij netjes voorin of achterin zitten en toont zijn penning met daarop het telefoonnummer van Boris. En die geeft dan het adres, of komt Sydney oppikken. Met de auto, natuurlijk.

Boer Boris met hond Sydney.

Sydney is inmiddels in en om Terhole zo'n beroemdheid dat dorpelingen de 'hulpverlenende' passanten geregeld aanspreken. ,,Oh! Da's Sydney, die woont dáár!" Ook heeft hij inmiddels zijn schare vaste chauffeurs uit de buurt, die hoeven de weg al niet meer te vragen en vinden het wel gezellig om Sydney een ritje te geven. Boris geeft Sydney nog maar eens een aai. ,,Eigenlijk is het gewoon een luie hond."