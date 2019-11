Swingende schoolleider JP de Klerk speelt op nieuw album de pannen van het dak

Zeeuwen lopen zwaarst beveiligde marathon ter wereld: ‘Op elke hoek stonden ze met getrokken geweren’

17:05 NEW YORK - Floris Willeboordse is er nog steeds een beetje beduusd van. De Middelburgse atleet finishte zondag als tweede Nederlander en 71ste overall in de marathon van New York en deed dat in een zeer respectabele tijd: 2.30.01. Een dag na zijn race is Willeboordse nog steeds onder de indruk. Van zijn eigen marathon, maar ook van de extreme beveiliging.