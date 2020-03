SVRZ scherpt maatregelen voor bezoek aan

VLISSINGEN - Zorgorganisatie SVRZ scherpt de maatregelen aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Per cliënt mag er één bezoeker per dag langskomen. Kinderen zijn helemaal niet meer welkom.

Bezoekers met klachten (koorts, niezen, hoesten of neusverkouden) mogen sowieso niet komen. Alleen degene die 24 uur klachtenvrij zijn, zijn welkom, laat SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) weten. In samenspraak met andere zorgorganisaties is besloten om de dagbehandeling en de ontmoetingscentra tijdelijk te sluiten.

Geen activiteiten meer

Activiteiten worden zoveel mogelijk afgezegd, met alleen mogelijke uitzonderingen voor klein verband op de woningen. SVRZ heeft de restaurants in de verpleeghuizen gesloten. Dat is nodig om groepsvorming zoveel ogelijk te beperken en daarmee bewoners en medewerkers nog meer te beschermen, aldus SVRZ.

Voor vrijwilligers en bezoekers blijven de eerdere maatregelen ongewijzigd: zij mogen niet naar een SVRZ-locatie komen als ze één van de ziekteverschijnselen hebben (koorts, neusverkouden, hoesten, recente benauwdheidsklachten).

Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig verplaatst of geannuleerd. Deelnemers krijgen hierover bericht. In overleg met andere Zeeuwse zorgorganisaties heeft SVRZ bepaald dat het gaat om groepsbijeenkomsten van 10 of meer deelnemers en dat alle overleggen met externen alleen doorgang vinden als het strikt noodzakelijk is.