SVRZ neemt strengere maatregelen: Bezoekers en werknemers die niezen of hoesten niet welkom

VIDEO Gewoon handjes schudden op de Horeca­beurs in Goes

20:49 GOES - Er worden best veel handen geschud. Alleen gedeputeerde Jo-Annes de Bat geeft een elleboogje. En bezoekers staan gewoon in kluitjes gratis lekkernijen in hun mond te stoppen. Kortom, Covid-19 heeft geen vat op de Horecabeurs in Goes.