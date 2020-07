SVRZ en Ter Weel in ‘opperste paraatheid’ na nieuwe corona-uitbraak in Goes

,,Om verdere verspreiding van het virus te beperken, hebben we besloten de bezoekregeling tijdelijk te verscherpen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen in Goes", melden de ouderenorganisaties. ,,Deze bezoekregeling houdt in dat de cliënten de komende twee weken maximaal twee vaste bezoekers mogen ontvangen. We kiezen voor twee weken, omdat de incubatietijd van corona gemiddeld zo’n twaalf dagen is.”

De cliënten in de verpleeghuizen van SVRZ en Ter Weel zijn momenteel nog coronavrij. ,,Het is van groot belang onze cliënten en medewerkers te beschermen.” SVRZ en Ter Weel zijn ook intern in opperste paraatheid. Medewerkers én cliënten met milde klachten worden direct getest. ,,We roepen iedereen op om alert te blijven en niet op bezoek te komen in een verpleeg- of verzorgingshuis bij enige twijfel. We vinden het heel naar om het aantal bezoekers in Goes te moeten beperken. Dit is een teleurstelling voor ons allemaal. Echter, de veiligheid voor cliënten en medewerkers staat voorop. We hopen de regeling na twee weken weer te kunnen versoepelen.”