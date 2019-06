SVRZ biedt zorg aan voor jonge mensen met dementie

Dementie wordt vooral gelinkt aan ouderen, maar ook mensen onder de 65 jaar kunnen de ziekte krijgen. Van ongeveer zestig jonge mensen in Zeeland is bekend dat ze aan dementie lijden. Het ziektebeeld is anders dan bij ouderen, vooral het gedrag en taal verschillen. Doordat jonge mensen in een andere levensfase zitten is specialistische zorg nodig. SVRZ zorgt voor hulp op maat met veel aandacht voor de omgeving van de cliënt. “Als blijkt dat veranderd gedrag bij jonge mensen door dementie komt, geeft dat niet alleen duidelijkheid, maar ook veel verdriet‘’, zegt projectleider Laura van Regenmortel van SVRZ. “Naast de zorg aan de mensen zelf is hulp aan familie en mantelzorgers voor ons ook heel belangrijk.‘’