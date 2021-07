Sven weet het nu: er is leven na de horeca

,,In plaats van dat ik er een biertje in giet, stop ik er een wattenstaafje in.” Vlissinger Sven Hardeman vat even kernachtig de carrièreswitch samen die hij in coronatijd maakte. Noodgedwongen, anders zou hij nog steeds als zzp’er in de catering zitten. Lange tijd was hij mede-eigenaar van het Cinecafé bij de Vlissingse bioscoop. ,,In totaal heb ik 33 jaar in de horeca gezeten. Op mijn 15e rolde ik er in. Wat ik er leuk aan vind? De contacten met mensen, gastvrijheid bieden; ik stel mensen graag op hun gemak en ben zorgzaam. Het afgelopen jaar, toen de tweede lockdown in zicht kwam, werd ik een beetje zenuwachtig. Hoe ging ik nu mijn centjes verdienen? Nu werk ik in de commerciële teststraat van Huisartsenpraktijk Zorg op Zak.”