Sven en Jolanda waren ooit psychiatrisch patiënt en helpen nu anderen: ‘Ik hoop dat ik verschil kan maken’

Huizen op Schou­wen-Duiveland ontruimd en gesloten: ‘Is er sprake van drugs, dan kennen we geen pardon’

20 juli ZIERIKZEE - Burgemeester Jack van der Hoek sluit een huurhuis aan de Plevierstraat in Zierikzee voor drie maanden af in verband met mogelijke drugshandel. Volgens wooncoach Gérard van Wanrooij is het de eerste keer dat de gemeente deze maatregel toepast op een woning van Zeeuwland. ,,Om de loop naar dat adres er uit te houden en als duidelijk signaal dat dit niet wordt getolereerd.”