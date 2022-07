Suzan & Freek staan voor hun grootste publiek ooit, ‘En toch is het intiem’

BROUWERSDAM - Voor Suzan & Freek kan het jaar al niet meer stuk”. Dat zeiden de twee na afloop van hun enerverende optreden op Concert at Sea. ,,Stonden we hier voor ons grootste publiek ooit? Ja, nu je het zegt.”

De Achterhoekse zanger en zangeres, in het dagelijks leven ook een stel, puften backstage uit, met uitzicht op de kalme Noordzee, waarboven de zon langzaam zakte. ,,Mooi is het hier, hè”, zei Freek. ,,Voor ons is dit vakantie.” En dus niet zomaar één van de stops op de lange zomertour.

Suzan & Freek zijn razendpopulair, vooral bij jongeren. Hun hits ‘Blauwe Dag’, ‘Goud’, ‘Als het avond is’ en ‘De overkant’ worden woordelijk meegezongen door velen. En hun cover van Stef Bos’ ‘Papa’ was ook zeer sterk.

,,Ik zit helemaal vol adrenaline”, gaf Freek (Rikkerink) aan. ,,Ik denk niet dat ik makkelijk ga kunnen slapen vannacht. Het is zo ontzettend veel wat je van het publiek terugkrijgt.” Suzan (Stortelder) vulde aan: ,,Dit is één van de leukste shows die ik ooit heb meegemaakt. Het staat minstens zo hoog op als lijstje als onze twee shows in de Ziggo Dome.”

Stoot energie

45.000 mensen die voor jou komen en de handen kapot klappen, het is ook niet niks. ,,Het is een ontzettend groot aantal. En je ziet dat iedereen geniet van dit mooie weer en deze mooie plek”, zei Suzan. Freek: ,,Je krijgt er zo’n stoot energie van iedereen. Je ziet ze klappen en meezingen. En wij geven die energie dan weer terug.” Suzan: ,,Het is gewoon heel gezellig. Hoewel er zo veel mensen zijn, vind ik het toch ook intiem. Je ziet de gezichten van de mensen, ze zwaaien naar je, ik voel de mensen toch heel dichtbij.”

Op het Zeelandpodium gaven de twee aan dat ze dankbaar waren dat ze er na twee jaar weer konden staan. Freek, na afloop: ,,Het is gek en frustrerend om door corona niets te kunnen doen.” Suzan: ,,Nou ja, er zijn op dat moment natuurlijk ergere dingen aan de hand in de wereld, maar je hoopt wel dat er ooit weer een moment komt dat je dit weer met z’n allen mee kunt maken.”

