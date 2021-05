Surfer Marijn brak zijn rug: ‘De zee is niet meer van mij’

Het is een simpele vraag, maar het moeilijkste antwoord. Want ja, wie is Marijn Kluijfhout tegenwoordig? Tot een jaar geleden wist hij het wel. Boven alles windsurfer. Daarna fotograaf. Tot hij zijn rug brak. Nu zit hij in een rolstoel. Kan hij niet meer lopen. Niet meer surfen. Niet meer fotograferen zoals hij dat gewend was te doen. ,,Ik moet mezelf opnieuw uitvinden.”