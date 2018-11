Superman en Spiderman zoeken ‘helden’ voor de ambulance in Zeeland

VLISSINGEN - Witte Kruis zoekt superhelden. De ambulanceorganisatie heeft zeven vacatures voor ambulanceverpleegkundige in Zeeland en zes in Den Haag. Dus werden daar hogescholen bezocht om studenten verpleegkunde te interesseren.

Een verpleegkundige op een ambulance is een held, zegt communicatiespecialist Fleur van de Velde van Witte Kruis. ,,Het werk moet je liggen. Je moet zelfverzekerd zijn en beslissingen durven nemen. Je zit met zijn tweeën op een ambulance en je hebt geen back up. Toch vinden veel verpleegkundigen dat juist aantrekkelijk. Hun vrijheid en onafhankelijkheid is groter dan in een ziekenhuis."

Volledig scherm Superman serveert heldenkoffie aan studenten van de HZ © Ernst Jan Rozendaal

Hbo-studenten verpleegkunde realiseren zich vaak niet dat dat ze na hun opleiding meteen aan het werk kunnen op een ambulance. De meesten hebben er nog nooit één van binnen gezien. Vandaar dat Witte Kruis de website kombijdeambulance.nl heeft gelanceerd. Donderdag werd daarop de aandacht gevestigd met een superhelden-tour langs hogescholen in regio's met de meeste vacatures, Haaglanden en Zeeland.

Rond het middaguur stonden twee ambulances - één uit Middelburg en één uit Den Haag - opgesteld voor het gebouw van de HZ in Vlissingen. Een als Spiderman uitgedoste medewerker probeerde studenten te verleiden op de foto te gaan in een lijst met het motto 'kom bij de ambulance en word onze held van de dag'. En ondertussen serveerde Superman 'heldenkoffie’, cappuccino's met portretjes in de schuimkraag.