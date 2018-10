Supercars wijken uit naar Vlissingen vanwege brand Kamperduinen

column maikel harte Party

9:30 Of ik op wilde treden op de Gender Reveal Party van hun zoon? Op de wat? Ik wist niet wat ik las. Het mailtje lezende kwam ik er achter wat de bedoeling was. Het ging om een opa en oma in spe die hun eerste klein kind verwachtten en een optreden van mij aan hun zoon en schoondochter cadeau wilden doen. Hun zoon en schoondochter zouden namelijk een feestje gaan geven ter ere van de bekendmaking van het geslacht (dat heet dus een ‘gender reveal party’). Het zou volgens hen leuk zijn als ik dat kwam opleuken met liedjes en anekdotes, want ik was tenslotte ook vader.