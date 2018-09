Suikerbietenteelt zit in zware crisis

COLIJNSPLAAT - De suikermarkt is ingestort. De concurrentie op de wereldmarkt is moordend, waardoor de prijzen historisch laag zijn. De ergste crisis ooit, jammert de Europese organisatie voor suikerbietentelers CIBE. Is er nog wel toekomst voor de Zeeuwse bietentelers?

Suikerbietentelers hebben vol overtuiging ingespeeld op het wegvallen van het suikerquotum, dat tot vorig jaar Europa afschermde van de wereldmarkt. In de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Polen - de 'bietbelt van Europa' - is het areaal suikerbieten fors toegenomen. Omdat er geen 'bietenplafond' meer bestaat, hebben Zeeuwse boeren vorig jaar 20 procent meer suikerbieten ingezaaid dan in 2016. Het aantal bietenhectares steeg naar 12.400 hectare. Dat is dit jaar niet veranderd. Er komt naar verwachting ruim 1,1 miljoen ton suikerbieten vanaf.

Brussel

Maar de suikerbieten leveren bar weinig op. De Europese organisatie voor suikerbietentelers CIBE zegt dat de directe toegang tot de wereldmarkt enorme negatieve gevolgen heeft. De productie van Europese suiker is te duur omdat in 60 tot 70 procent van suiker producerende landen de overheid de teelt financieel steunt. Dat schept een ongelijk speelveld. CIBE trekt nu aan de bel in Brussel. Ze vraagt ook steun omdat bietentelers steeds minder gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken, terwijl concurrerende landen minder streng in de leer zijn.

Heeft Europa zich met het afschaffen van het suikerquotum in de eigen voet geschoten?

Bestuurder Adrie Bossers van landbouworganisatie ZLTO denkt van wel. ,,De suikerprijs is gekelderd door een samenloop van omstandigheden. Terwijl we hier in Europa meer bieten zijn gaan telen, hebben ook landen als India en Thailand hun suikerproductie flink opgevoerd. Daardoor is er nu overproductie. Ik zie de situatie ook niet zo snel veranderen.''

Hoe groot is de prijsdaling?

Bossers: ,,Zeer fors. Drie jaar terug lag onze suikerprijs nog op 600 tot 700 euro per ton suiker, vandaag de dag is dat 240 euro per ton.''

Wat betekent dat voor het inkomen van bietentelers?

,,Telers krijgen minder geld voor hun bieten, maar wel een gegarandeerde minimumprijs. Kijk, boeren zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie Royal Cosun, het moederbedrijf van onder meer de Suiker Unie die de Zeeuwse bieten verwerkt. Omdat Cosun ook in andere takken van sport actief is, zoals in de aardappel- en chichoreiverwerking, kan het verlies op de suiker worden gecompenseerd door andere producten. De lage suikerprijs komt niet geheel op het bordje van de individuele teler terecht.''

Als suiker zo weinig oplevert, moeten de Zeeuwse boeren dan niet minder bieten zaaien of andere gewassen gaan telen in plaats van suikerbieten?

,,Nee, dat is het paard achter de wagen spannen'', zegt Bossers. ,,Als boeren minder bieten aanvoeren naar de suikerfabriek in Dinteloord worden de verwerkingskosten per suikerbiet hoger. De fabriek heeft zo minder rendement. Vergeet niet dat de bietentelers in feite de eigenaren van de fabriek zijn. Het is in hun belang dat die optimaal draait.''

Ok, maar komt de Zeeuwse bietenteelt wel uit deze crisis?

,,Het doet nu even pijn, maar we moeten niet in paniek raken. De kleigrond in Zuidwest-Nederland is uitermate geschikt voor de bietenteelt. We moeten wel innoveren om duurzamer en efficiënter te produceren. Dat begint bij veredeling zodat je suikerbieten kunt telen die beter opgewassen zijn tegen ziekten en extreme droogte of overvloedige regenval. Daarnaast moeten boeren de kosten beperken.''

