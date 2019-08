Suikerbieten in Zeeland gezonder dan elders

Zoals de bieten er nu bij staan, komt de suikeropbrengst op 14 ton per hectare. Dat is iets onder het zogeheten vijfjaars-gemiddelde van 14,2 ton. Er heerst nog steeds een neerslagtekort, waardoor in verschillende delen van het land de bieten last hebben van droogtestress. De opbrengst per hectare kan uiteenlopen van 10 ton suiker in droge gebieden tot 17 ton op vochtigere gronden.

Cosun houdt in haar prognoses rekening met de gevolgen van de droogte tot nu toe. Wat er de komende maanden nog volgt, is afwachten. Blijft het relatief droog, dan kan de gemiddelde suikeropbrengst nog dalen. Dat zal vooral in het oosten en zuidoosten zijn. De kleigebieden in Zeeland staan er iets beter voor. Suikerbieten zitten in het bouwplan van de meeste Zeeuwse akkerbouwers. In de provincie is dit seizoen ruim 12.000 hectare aangeplant. Daarmee is Zeeland na Groningen de provincie met de meeste suikerbieten.