Succesvolle voorstelling Kust keert terug in Zeeuwse theaters

Kust, met musicalster Maike Boerdam en Bløf-bassist Peter Slager, is een intieme voorstelling over de onverbrekelijke band met Zeeland. In september was het stuk twaalf keer te zien in de studio van Theaterproductiehuis Zeelandia. Vanwege de coronabeperkingen waren er - ook toen al - 30 mensen per opvoering toegestaan. De voorstelling bleek dan ook in korte tijd uitverkocht.